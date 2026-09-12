È Paul Mendy il migliore in campo di Atalanta-Cagliari. Un premio per la prova del giovane attaccante senegalese, che ha sbloccato il risultato nella splendida vittoria per 1-2 della squadra di Fabio Pisacane alla New Balance Arena. «Sono troppo contento di questa vittoria e del lavoro della squadra», l’emozione del centravanti con in mano il premio di “Player of the Match”, assegnato da Panini e Lega Calcio Serie A.

Quando Mendy vede l’Atalanta si scatena: aveva segnato una doppietta (nei primi 8’) dell’ultimo precedente, il 27 aprile alla Domus, e il vantaggio del Cagliari stasera. «Quando ho visto Adopo con la palla dovevo attaccare la porta e l’ho trovato», il suo racconto.

L’azione che ha portato Mendy al gol è stata voluta: «L’abbiamo preparata in allenamento, il mister mi dice sempre di attaccare la porta e quando ho visto l’azione sono andato subito in area. Sono giovane e devo correre tanto».

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