Atalanta-Cagliari, Winks: «Vittoria straordinaria, abbiamo lottato per 90’»Il centrocampista inglese è ormai un punto fermo della squadra di Pisacane
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Ancora una partita da grande protagonista per Harry Winks. Il centrocampista inglese, arrivato in estate dal Leicester City ma già visto in Serie A con la Sampdoria, è ormai un punto fermo della squadra di Fabio Pisacane. E anche stasera in Atalanta-Cagliari ha dato il suo contributo in mezzo al campo.
Prima di dedicarsi a commentare la vittoria del Cagliari a Bergamo, Winks elogia Paul Mendy autore del gol dello 0-1: «È fantastica la sua attitudine, come gioca. Per il Cagliari è un valore aggiunto», ha dichiarato l’inglese.
Winks si sposta poi sulla partita: «Abbiamo lottato a lungo, come bisogna fare in tutte le partite di questo campionato. Avevamo fiducia in campo, contro una grande squadra, e abbiamo portato a casa una vittoria straordinaria».