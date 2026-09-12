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Apre Paul Mendy, risponde Gianluca Scamacca: è 1-1 all’intervallo in Atalanta-Cagliari. In gol gli stessi marcatori del primo tempo dell’ultimo precedente, quello poi vinto 3-2 dai rossoblù lo scorso 27 aprile.

Alla fine Pisacane sceglie di non lanciare subito Mina, dentro dal 1’ la stessa formazione vista contro Parma, Inter e Lecce. Subito Scamacca pericoloso, al 6’ impegna Caprile con un tiro da una quindicina di metri e al 9’ gira di testa a lato un cross di Rowe. Ma è del Cagliari la miglior occasione del primo quarto d’ora: proprio al 15’ Romano riceve dai trenta metri e fa partire un gran sinistro, quasi rasoterra, su cui Carnesecchi deve distendersi per deviare in corner.

Al 19' il Cagliari passa: splendido lancio dalle retrovie di Zé Pedro a pescare in posizione regolare Adopo, uno dei tanti ex corre sulla destra e crossa al centro dove Mendy conclude in rete di sinistro. La palla sbatte prima sulla traversa, poi entra e il Var convalida (così come aveva fatto l’assistente) dopo aver verificato che Adopo non fosse in fuorigioco. Si ripete contro l’Atalanta l’attaccante senegalese, contro cui aveva segnato una doppietta lo scorso 27 aprile alla Domus.

Ancora i rossoblù (oggi con la nuova terza maglia appena presentata) al 27’, piroetta di Maldini per saltare Samardžić e bel destro dal limite che Carnesecchi mette in angolo. Kessié, che a metà primo tempo si era fatto medicare per un problema alla caviglia, al 35’ ci prova dai sedici metri: alto. I bergamaschi ci provano tante volte sui cross, il Cagliari cerca di opporsi soprattutto coi due centrali Deiola e Rodríguez. Ma al 41’ arriva l’1-1: incomprensione tra Adopo e Fazzini (con fallo), ripartenza rapida a servire De Ketelaere centrale, al limite il rimpallo favorisce Scamacca il cui destro deviato da Obert finisce in rete. E così si va al riposo.

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