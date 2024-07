Tanti auguri a Gianfranco Zola.

L’ex calciatore – nato a Oliena il 5 luglio 1966 – spegne oggi 58 candeline sulla torta.

Giocatori con il suo estro, la sua fantasia e la sua determinazione mancano molto al calcio italiano di oggi, come ha dimostrato la disastrosa spedizione della Nazionale di Spalletti a Euro 2024.

Magic Box, invece, è stato tra i protagonisti del calcio, azzurro ed europeo, di un’intera epoca.

Dagli esordi con le maglie di Nuorese e Torres, prima del salto nel calcio che conta per indossare le maglie di Napoli, Parma, Chelsea e poi anche quella del Cagliari, Zola ha infatti lasciato un segno indelebile per quanto fatto vedere con le sue magie in campo e per lo spessore umano al di fuori dal terreno di gioco.

I numeri della sua carriera sono eloquenti: 797 presenze in partite ufficiali e 238 reti realizzate. Di tutto rispetto anche il suo contributo in maglia azzurra, con cui ha collezionato 35 gettoni e 10 gol.

