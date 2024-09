La terza sconfitta consecutiva del Cagliari è la peggiore per la prova dei rossoblù, mai in partita. Davide Nicola non si nasconde e ammette le difficoltà: «Stasera era impossibile ottenere un risultato congruo, abbiamo sbagliato la prestazione», afferma. «Siamo arrivati sempre secondi sulla palla, molto confusionari: avevo detto dall’inizio ai ragazzi che il percorso era duro, se si perde l’intensità e la voglia di proporre gioco ottieni ancora meno. Abbiamo fatto prestazioni in linea, ma non stasera».

Il giudizio

Per lui è ancora presto per dare giudizi: «Devo ancora conoscere questa squadra, i quattro gol di domenica e la scontentezza del nostro pubblico hanno pesato stasera. Dobbiamo cercare di migliorare le prestazioni e fare più punti possibili».

Nicola tocca più volte il tasto di quanto prodotto: «Probabilmente non avremmo ottenuto nulla con nessuno, perché la prestazione non è stata sufficiente. Il Cagliari, da questo punto di vista, non è stato all’altezza solo stasera in queste prime partite».

Le scelte

Nicola ha messo Makoumbou e Zortea rispetto al Napoli, ma non ci sono stati grossi passi avanti. Anzi: il primo ha sbagliato tenendo in gioco Colombo sullo 0-1. «Darò occasioni a chiunque, è giusto così: non possiamo far giocare sempre gli stessi. Ma stasera siamo stati sottotono dal punto di vista emotivo e di coraggio, dobbiamo riconoscere quando facciamo buone prestazioni e quando non le facciamo». In ogni caso non sfiducia la squadra: «Mi piace come mentalità di lavoro, ma probabilmente stasera non abbiamo avuto la forza di credere ciecamente in quello che facciamo. L’importante è mantenere la mentalità che ci vuole».

© Riproduzione riservata