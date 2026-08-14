Grande festa a San Basilio per Raimonda Schirru, conosciuta da tutti come Tzia Mundica. Per il suo 102esimo compleanno la famiglia si è riunita attorno a lei, con figli, nipoti e pronipoti arrivati anche da lontano per non mancare all’importante ricorrenza.

Centodue candeline per Raimonda Schirru, per tutti in paese Tzia Mundica, che raggiunge un nuovo straordinario traguardo circondata dall’affetto della sua numerosa famiglia. La centenaria di San Basilio aveva già festeggiato nel 2024 il secolo di vita, ricevendo allora l’abbraccio dell’intera comunità. Raimonda è nata nel centro del Gerrei, figlia di Luigi, pastore, e Mariannica, casalinga, e ha dedicato gran parte della sua vita alla famiglia: nove figli, ai quali nel corso degli anni si sono aggiunti nipoti, pronipoti e anche trisnipoti.

Il suo centesimo compleanno era stato raccontato anche dalla stampa regionale e, un anno dopo, nell’agosto 2025, Tzia Mundica aveva raggiunto il traguardo dei 101 anni. Ora arriva un'altra pagina da ricordare: quella dei 102 anni, celebrati ancora una volta insieme alle persone più care. Per l'occasione alcuni familiari hanno affrontato anche un lungo viaggio. A raccontarlo è Angelo Marongiu, genero della centenaria. Lui e la moglie Caterina, figlia di Raimonda, sono arrivati da Ploaghe, dove vivono, appositamente per partecipare ai festeggiamenti. Da ancora più lontano è arrivata la loro figlia Barbara, nipote di Tzia Mundica, che vive a Madrid, dove lavora per TikTok, e che ha voluto essere presente accanto alla nonna in occasione del suo 102esimo compleanno. Una festa soprattutto familiare, dunque, capace di riunire diverse generazioni intorno a Raimonda e di raccontare, attraverso figli, nipoti e pronipoti, oltre un secolo di storia personale e familiare. Per Tzia Mundica, dopo le cento e le centouno candeline, arriva così un altro compleanno speciale e un nuovo traguardo da condividere con tutta San Basilio. Tanti sono stati anche gli auguri arrivati via social.

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