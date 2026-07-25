Scontro tra due auto sulla Statale 389 a Fonni, cinque feritiSchianto tra Fiat Punto e Jeep nel Nuorese, tre ambulanze sul posto
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Brutto incidente questa sera nel Nuorese, lungo la Statale 389.
Due auto, una Jeep e una Fiat Punto, si sono scontrate per cause da accertare al chilometro 18, all’altezza del bivio di Fonni.
Cinque le persone ferite, tutte affidate al personale sanitario giunto sul posto con tre ambulanze.
Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza delle vetture coinvolte nello scontro. Sul posto anche il personale dell’Anas e, per i rilievi, le forze dell’ordine.
(Unioneonline)