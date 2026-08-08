L’Unione Sarda e il Corriere dello Sport lunedì 10 agosto insieme a 1,5 euroUn’abbinata che si ripete dopo il successo del 3 agosto
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L'Unione Sarda e Corriere dello Sport insieme in edicola lunedì 10 agosto: due quotidiani a soli 1,50 €. Un’abbinata che si ripete dopo il successo di lunedì 3 agosto. Acquistando L’Unione Sarda, in tutte le edicole della Sardegna, i nostri lettori riceveranno anche il Corriere dello Sport, quotidiano dedicato al grande sport italiano e internazionale, con approfondimenti, interviste, analisi e tutte le notizie sui principali protagonisti. E con grande spazio al Cagliari Calcio.
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