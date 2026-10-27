L’Alghero Academy si ripete anche fuori casa e nella terza giornata del campionato di Dr1 di basket maschile, conquista una bella vittoria dal campo del San Sperate guadagnando altri due punti in classifica. Vittoria anche per la squadra algherese in Dr2 in trasferta ad Arzachena.

Turno positivo per l’Alghero Academy nel campionato di Dr1, dove si è giocata la terza giornata. La squadra allenata da coach Matteo Mastropietro è riuscita nel non facile compito di strappare due punti al San Sperate sul parquet cagliaritano imponendosi per 84-76. Una lunga trasferta, che però ha fruttato l’intera posta in palio per gli algheresi che crescono come squadra di gara in gara. La buona prestazione dell’Academy è testimoniata dai parziali che hanno visto Bertolini e compagni lottare su ogni palla e resistere al tentativo di ritorno, negli ultimi due quarti, dei padroni di casa. Sugli scudi l'algherese Armado Sahud, autore di 34 punti, ben coadiuvato da Cristian Scalise con 21, gli stessi segnati anche dal padrone di casa Cogoni.



San Sperate-Alghero Academy 76-84.

San Sperate: Piras, Lasio, Murgia, Manconi, Puddu 7, Tuveri 11, Cogoni 21, Pisu 13, F. Cogoni, Melis 10, Demontis, Zedda.

Alghero Academy: Diakitè7, Manunza 5, Fara 6, Scalise 21, Bertolini, Ibba, Sahud 34, Meregalli, Monte 2, Murru, Tilloca.

Parziali: 16-20, 18-29, 23-21, 19-14.



Turno positivo anche per la formazione algherese nel campionato di Dr2. I ragazzi di Coach Nanni Derosa hanno bissato, anche fuori delle mura amiche del Pala Corbia, il successo di sette giorni fa, vincendo 85-63 sul parquet dell'Arzachena. La giovane squadra algherese ha ben figurato, tenendo in mano il pallino del gioco dal primo all’ultimo quarto, chiudendo in vantaggio tutte le frazioni. Assolutamente da segnalare la prestazione di Julian Marras, autore di ben 45 punti. Con questa vittoria l’Alghero Academy è attualmente a punteggio pieno in classifica.

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