La Klass Sennori aggiunge fisicità al proprio roster in vista del prossimo campionato di Serie B Interregionale. In biancoverde arriva in prestito Youssouf Kamaté, centro classe 2006 di 208 centimetri, originario del Mali ma formato cestisticamente in Italia.

Cresciuto nell’Unibasket Lanciano, Kamaté si è messo in evidenza in B Interregionale con il BK2.0 Pescara, dove nel 2024/25 ha chiuso sfiorando la doppia doppia di media: quasi 12 punti e 9,7 rimbalzi, aggiungendo 1,5 stoppate a partita. La scorsa stagione, invece, ha presto parte alla Serie B Nazionale con la Fabo Herons Montecatini. Per lui 26 presenze, con 2,6 punti e 2 rimbalzi di media in 7,2 minuti sul parquet e il 60% al tiro da due.

Un impiego limitato, ma sufficiente per lasciare intravedere le qualità del giovane lungo, particolarmente efficace quando ha avuto maggiore spazio: contro Agrigento ha realizzato 10 punti e catturato 4 rimbalzi, mentre contro Monferrato ha segnato 8 punti in appena 6 minuti.

L’operazione è stata definita con la Fabo Herons Montecatini, società proprietaria del cartellino e alla quale il giocatore è legato fino al 2028.

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