Fine settimana di gare casalinghe per l’Alghero Academy, che domani sarà impegnata con le formazioni di Dr1 e Dr2 nei rispettivi campionati.

L’Alghero Academy va a caccia del pronto riscatto nella seconda giornata del campionato di Dr1. Monte e compagni, reduci dalla sconfitta con la Santa Croce Olbia all’esordio, vogliono presentarsi al meglio di fronte al pubblico di casa nella prima gara della stagione tra le mura amiche.

Sarà il parquet del Pala Manchia ad ospitare, con palla a due alle 19, la gara tra gli algheresi e l’Atletica Serramanna. L’avversaria, neopromossa (vincitrice del girone Sud) ha vinto la prima partita di misura. La gara di domani si preannuncia equilibrata e metterà a confronto due formazioni che, fondamentalmente, non si conoscono. Coach Mastropietro avrà tutti a disposizione.

Debutto nel campionato di Dr2 (Girone unico, 14 squadre e 26 partite) per l’altra formazione dell’Alghero Academy, costola della prima squadra che rientra nel progetto di crescita e sviluppo alla base della società.

Si tratta di una squadra formata da giocatori molto giovani, con annate che vanno dal 2008 al 2011. Domani, alle 19.30, al Pala Corbia ci sarà il debutto con l’Olbia. I ragazzi allenati da coach Nanni De Rosa, coadiuvato da Daniele Cossu, si troveranno di fronte una squadra forte, composta da giovani ma più esperti, che l’anno scorso è stata protagonista in campionato arrivando tra le prime quattro.

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