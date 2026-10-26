Serie C, la Ferrini sbanca Porto Torres e resta solitaria in vettaLa squadra allenata da Nicola Elia si impone per 78-60 e conserva la propria imbattibilità
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C'è sempre la Pisano Arredamenti Quartu in vetta al campionato di Serie C Unica dopo il quarto turno d'andata. A Porto Torres, la squadra allenata da Nicola Elia si impone per 78-60 e conserva la propria imbattibilità. Quaranta minuti sempre in controllo per i biancoverdi, trascinati dai 26 punti dell'ex Esperia Giuseppe Floridia.
Non sorride, invece, la trasferta dell'Olimpia Cagliari, nettamente sconfitta dalla Torres (90-66). I campioni regionali in carica si affidano ai 23 punti dell'ex D'Elia e ai 16 di Motzo, mentre dall'altra parte non bastano i 19 di Sassaro.
Il quarto turno è anche quello delle vittorie esterne, a cominciare dal Sant'Orsola Sassari, che passa a Carbonia per 82-64. Dopo un primo periodo equilibrato, la formazione di Luca Ruiu prende il largo, guidata da Carta e Giordo.
Comincia a trovare continuità anche Nuoro: grazie alle ottime prove offensive di Doglio e Bensons, i barbaricini espugnano il campo dell'Aurea Sassari, alla quale non bastano i 37 punti di Efevberha, miglior marcatore della giornata.
Tutto facile per la Dinamo Academy sul parquet della neopromossa Cus Cagliari (98-78), mentre in coda arriva una risposta importante dall'Antonianum: i biancoblù di Quartu superano Calasetta tra le mura amiche (74-63) e conquistano la prima vittoria in campionato.
Torres-Olimpia 90-66
Sef Torres: N. Pitirra, Scarpa 2, Cuccu 3, E. Pitirra 8, Denti 2, Giua 13, Fumanti 12, Melis, Motzo 16, Pricchiazzi, D'Elia 23, Barabino 12. Allenatore Vidili
Olimpia Cagliari: Chessa 15, Da. Piras 7, Picciau 15, Angius, Sassaro 19, Ranciaro, Cesaraccio 6, Cannas 2, Pala ne, Dacome, Cicotto 2. Allenatore Zucca
Parziali: 17-10; 39-28; 70-44
Porto Torres-Ferrini 60-78
Cmb Porto Torres: Mulas 4, Mertika, Cocco 9, Piras 4, A. Pisano 9, M. Carletti, Pitzalis, Russu, Lungheu 7, N. Carletti 5, Sanna 7, N. Pisano 15. Allenatore Carlini
Pisano Arredamenti Quartu: Pedrazzini 3, Graviano 9, Murru, Saba 1, Picci 2, Floridia 26, Pisu 4, Saddi 13, Deering, Madau 4, Salone 5, Sanna 11. Allenatore Elia
Parziali: 14-24; 34-42; 51-67
Carbonia-Sant'Orsola 64-82
Scuola Basket Carbonia: Messina 4, Floris, Boi 8, Angius 3, Barreiro 6, Chessa, Zonza, Passa 23, Deliperi 12, Cancedda 2, Crobu 4, Sciascia 2. Allenatore Ursillo
Tavoni Sassari: Gueye 1, Giordo 17, Villani, Aroni 8, Camboni 5, Cecchini 15, Usai 15, Carta 21, Petretto, Manca. Allenatore Ruiu
Parziali: 16-15; 30-43; 44-55
Aurea-Nuoro 72-77
Fisiokons Sassari: Usai, Desole 17, Vasselli, Langiu 6, Lizzeri 4, Mura ne, Kuznetsov 8, Efevberha 37, Garau ne, Macciocu, Fiori ne. Allenatore Basoli
Pall. Nuoro: Assui, Derick 2, Deiana ne, Canu 9, A. Mazzoleni 14, Zidda ne, Piredda 10, Trani, Martis 3, Doglio 18, Leoni ne, Bensons 21. Allenatore G. Mazzoleni
Parziali: 10-20; 33-34; 62-54
Cus Cagliari-Dinamo 78-98
Cus Cagliari: Diana ne, Tocco 8, Tanda 16, Poddighe 12, Loi 12, Raspa 8, Fancello 3, Cubeddu 2, Bonacci 2, Zedda 15. Allenatore Benucci
Dinamo Academy: Iaci 6, Ganga 21, Moscaritolo 7, Secchi 4, Raffo 15, Re 11, Fara 15, Zoccheddu 2, Cipriano 14, Loriga 3. Allenatore Sassu
Parziali: 16-28; 39-55; 56-81
Antonianum-Calasetta 74-63
Antonianum Quartu: Locci 2, Medda, R. Mattana 10, Ruggeri 14, Malpede 17, Suriano 14, Jordan 10, Pirisi, Napoli, A. Mattana ne, Tiragallo 7. Allenatore Fraghì
Camping La Salina Calasetta: Sanna, Penoni ne, Guadagno 4, Granieri 12, Bernardi ne, Ceban 4, Zucca 18, Werlich 10, Aversano, Fontana, Tarahija 15, Hassan ne. Allenatore Frisolone
Parziali: 16-14; 40-28; 56-41
Classifica: Ferrini 8, Sant'Orsola e Nuoro 6, Olimpia, Torres, Carbonia, Porto Torres e Dinamo 4, Aurea, Calasetta, Antonianum e Cus Cagliari 2.