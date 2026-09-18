Le trasferte aeree non peseranno sui bilanci delle quattro squadre sarde impegnate nella prossima Serie A2 Femminile. Aeroitalia garantirà gratuitamente i voli a Cus Cagliari, Virtus Cagliari, San Salvatore Selargius e Mercede Alghero per l’intera stagione, grazie all’accordo presentato oggi nella sala conferenze del polo sportivo di Sa Duchessa. Un sostegno economico significativo per società chiamate ad affrontare un campionato nazionale particolarmente oneroso sul fronte delle trasferte. L’intesa è nata dal lavoro portato avanti dal direttore sportivo del Cus Cagliari Giuseppe Buluggiu e coinvolge tutte e quattro le rappresentanti isolane, senza distinzione di club.

«Sono emozionato e orgoglioso per quello che siamo riusciti a creare - ha spiegato Buluggiu - chi sa come è nata questa partnership può capire quanto fosse difficile arrivare a questo risultato». Soddisfatto anche Mauro Mannoni, dirigente responsabile del Cus: «Chi si occupa di basket femminile lo fa soprattutto per passione. Lavorando insieme siamo riusciti a sensibilizzare una compagnia importante e ad avere un aiuto per affrontare campionati molto onerosi».

L’accordo permetterà ai club di risparmiare diverse migliaia di euro e soprattutto di programmare con maggiore tranquillità gli spostamenti. «Trovare i voli è spesso difficile e a questo si aggiungono i costi dei pernottamenti - sottolinea il presidente del San Salvatore Selargius, Marco Mura - avere la possibilità di organizzarci per tempo ci toglie una preoccupazione che altrimenti ci saremmo portati dietro per tutta la stagione».

A spiegare la scelta della compagnia è stato il direttore commerciale di Aeroitalia Massimo Di Perna: «Ci hanno guidato la passione e il rapporto che abbiamo costruito con la Sardegna. Ci ha affascinato l’idea di sostenere lo sport femminile coinvolgendo più squadre della stessa regione». Alla presentazione hanno partecipato anche l’assessora regionale ai Trasporti Barbara Manca, il presidente del Coni Sardegna Bruno Perra e quello della Fip regionale Tore Serra, insieme ai rappresentanti delle quattro società.

Il risparmio garantito dall’accordo potrebbe avere anche riflessi sul mercato: nelle prossime settimane si capirà se parte delle risorse liberate potrà essere destinata a ulteriori interventi sui roster. La partnership è stata celebrata con il primo Trofeo Aeroitalia, il quadrangolare di Sa Duchessa che riunisce proprio le quattro formazioni sarde di A2.

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