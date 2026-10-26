È la coppia composta da Elmas e Shardana Basket a guidare la vetta della classifica del torneo di Divisione Regionale 1 dopo la terza giornata di andata. Staccano la Santa Croce Olbia, sconfitta nello scontro diretto contro la formazione masese.

Big Match. Nella sfida di Olbia, il quintetto allenato da Giancarlo Bogo si impone con il punteggio di 73-76, al termine di 40’ equilibrati, guidati nel punteggio per lunghi tratti dalla formazione ospite, seppur con un vantaggio ampio. Solo nel primo quarto la Santa Croce riesce ad imporre il suo ritmo, chiudendo sul +3 del 10’ (20-17). Nel secondo quarto, Elmas trova maggiore continuità in attacco e chiude le maglie in difesa, concretizzando il tutto con il sorpasso e il +5 dell’intervallo (36-41 al 20’). Nella ripresa, la situazione cambia poco, con Elmas che tocca anche il +11 al 38’ (65-76). Negli ultimi minuti gli olbiesi riescono ad accorciare, senza però impattare. Migliori realizzatori della gara sono Poloni, della Santa Croce, e Uda, di Elmas, con 21 punti.

“Matricola Terribile”. Vince e convince l’altra capolista, lo Shardana, sul parquet della Ferrini Quartu (51-82). Sassaresi sempre avanti (13-19 al 10’ e 30-39 al 20’) e che effettuano il break decisivo al rientro dal riposo lungo, chiudendo il terzo quarto sul +26 (38-64 al 30’). Negli ultimi 10’ il margine aumenta ulteriormente, fino al +31 finale. Nello Shardana è la coppia Piras-Patrick a mettersi in luce, con 16 punti finali.

Le altre. La M.B.A. Alghero espugna il campo del San Sperate, ancora a secco di vittorie, per 76-84 e aggancia la Santa Croce in terza posizione. I catalani vanno sopra la doppia cifra di vantaggio nel corso del secondo quarto (34-49 al 20’). Nella ripresa la formazione ospite controlla la situazione (57-70 al 30’ e +8 del 40’), grazie anche ai 34 punti finali di Sahud. Vittoria di misura del CUS Sassari, tra le mura di casa, contro il Serramanna. Ospiti meglio nella prima metà di gara (31-36 al 20’). Gli universitari sono autori di una grande reazione nel terzo quarto e ribaltano la situazione (51-40 al 30’) per poi riuscire a contenere il ritorno avversario nel finale. Agli ospiti non bastano i 19 punti firmati da Pintus. Infine, vittoria dell’Astro Cagliari nel derby contro il Genneruxi (73-60). Dopo il vantaggio ospite dei primi 10’ (15-17) i padroni di casa effettuano sorpasso e allungo prima dell’intervallo (37-28 al 20’). Nella ripresa il quintetto allenato da Carlo Zedda riesce a gestire la situazione e chiude sul +13 finale. Nelle fila dei padroni di casa, da segnalare i 14 punti firmati da Salis.

© Riproduzione riservata