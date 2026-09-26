Dopo un’estate di attese e profondi rinnovamenti, riparte il cammino di Esperia Cagliari e Klass Sennori nel campionato di Serie B Interregionale. Le due rappresentanti sarde sono state inserite nel nuovo scenario del Girone A della Conference Nord, che le porterà a confrontarsi soprattutto con formazioni piemontesi e lombarde.

I fari sono puntati in particolare sull’Esperia, costruita con l’obiettivo dichiarato di competere per il salto in Serie B Nazionale. Il debutto è fissato per domani alle 17 sul parquet della Novipiù Casale Monferrato, società dal passato prestigioso tra Serie A e A2 e reduce dalla retrocessione dalla B Nazionale.

Coach Federico Manca ha potuto inserire soltanto negli ultimi giorni l’ucraino Illya Tyrtyshnyk, il colpo di mercato scelto per aumentare il potenziale offensivo di un gruppo che ha invece salutato Riccardo Carta. Le condizioni della schiena del lungo veneto hanno suggerito alla società di non correre rischi e interrompere il rapporto. Buone, intanto, le indicazioni arrivate dalla preseason, soprattutto sul perimetro, dove i nuovi arrivati Gallizzi e Sanna hanno già mostrato una discreta intesa.

«La preparazione ci ha soddisfatto: dopo qualche problema iniziale siamo quasi a regime e nelle ultime settimane ci siamo allenati molto bene», spiega Manca, «Tyrtyshnyk è arrivato da poco e abbiamo ancora tanto lavoro da fare, ma siamo convinti di aver costruito una squadra competitiva. Partiamo subito contro un’avversaria molto forte».

Il tecnico rossoblù non sottovaluta il peso dell’esordio: «Casale è una società di grande tradizione, retrocessa dalla B Nazionale. Ha cambiato molto, ma può contare su un riferimento come Martinoni, che ha giocato anche in Serie A, e su tanti giovani di qualità. È una squadra intensa, con alcuni elementi di categoria superiore. Le ultime amichevoli, compresa quella giocata a tratti molto bene contro la Dinamo, ci hanno dato fiducia. Dovremo ancora registrare diversi meccanismi, ma siamo fiduciosi».

Prima giornata lontano dalla Sardegna anche per la Klass Sennori, impegnata domani alle 17 sul campo del College Borgomanero, realtà tradizionalmente votata alla formazione e alla valorizzazione dei giovani talenti.

Coach Fabrizio Longano riparte da un organico profondamente rinnovato e costruito con l’obiettivo prioritario della salvezza. Tra gli innesti spiccano il centro maliano di formazione italiana Youssouf Kamaté, arrivato in prestito da Montecatini dopo l’esperienza in B Nazionale, l'esterno scuola Dinamo Enrico Casu e i due argentini Victorio Musso e Diego Sahud.

© Riproduzione riservata