Nuovo innesto per la Mercede Alghero in vista del prossimo campionato di Serie A2 Femminile. Il club catalano ha raggiunto l’accordo con Benedetta Dell’Orto, playmaker classe 2001 reduce da una stagione divisa tra Ashland e Usmate, con cui ha disputato gli spareggi per la promozione in A2.

Regista votata soprattutto alla costruzione del gioco, Dell’Orto abbina capacità di mettere in ritmo le compagne a un buon tiro dalla lunga distanza. Nonostante la giovane età, può già contare su diverse esperienze nella seconda serie nazionale: in passato ha vestito le maglie di Sanga Milano, Patti e Matelica, conquistando con quest’ultima anche la Coppa Italia nel 2023/24.

Ad Alghero sarà chiamata a portare esperienza in un gruppo giovane, impegnato nella corsa alla salvezza. «Cercavamo un playmaker esperto», spiega il general manager Francesco De Rosa, «nonostante sia solo del 2001, rispetto alle nostre ragazze è una veterana. Ha esperienza in A2 e ha vinto una competizione come la Coppa Italia: è importante che riesca a trasmettere tutto questo alle compagne». «Non le chiederemo miracoli - conclude De Rosa - ma una gestione ordinata del gioco e dei ritmi. Siamo sicuri che si inserirà al meglio nel gruppo».

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