Serie C, Ferrini e Calasetta partono col piede giusto. Cus ko all’esordioRispettati in buona parte i pronostici della vigilia
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La prima giornata del campionato di Serie C Unica rispetta in buona parte i pronostici della vigilia. Inizia bene il cammino della Dinamo Academy, che contro l'Antonianum scatta bene dai blocchi (subito +10) e resiste all'assalto finale dei quartesi, capaci di ricucire solo fino al -3 alla sirena (69-66). In evidenza soprattutto il giovane (classe 2009) Michele Cipriano, a segno con ben 27 punti.
Debutto nella categoria vincente per la neopromossa Porto Torres: la squadra guidata dall'esperto coach Pietro Carlini parte con qualche difficoltà (-6 alla prima sirena), ma poi innesta il turbo e, grazie soprattutto ai canestri di Cocco, piega tra le mura amiche la Fisiokons Aurea. Vani, per i sassaresi, i 24 punti di Lizzeri (77-61).
Parte bene anche il Camping La Salina Calasetta: al PalAversano i tabarchini mettono le cose in chiaro fin dalle prime battute andando a +12 (17-5) e piegano un'Olimpia trascinata dai 32 punti dell'ex esperino Riccardo Picciau (81-70). Dall'altra parte, invece, a risultare decisivo è soprattutto Tarahija (22), ben spalleggiato da Hassan (16).
Rispetta il pronostico la Ferrini Quartu, che al PalaSant'Elena supera la Scuola Basket Carbonia cambiando passo nel terzo quarto (break di 26-12). Sugli scudi Salone e Graviano, ma anche l'intramontabile (56 anni) Maurizio Pedrazzini, autore di una prestazione in doppia cifra (88-70).
Ha un sapore dolce la «prima» di Giampaolo Mazzoleni alla guida della Pallacanestro Nuoro: la formazione barbaricina soffre a tratti in un primo tempo equilibrato, ma alla distanza emerge e spegne le resistenze dei campioni regionali in carica della Torres (77-71).
Sfortunato, infine, l'esordio assoluto del Cus Cagliari in Serie C: gli universitari cadono al PalaSimula contro il Sant'Orsola al termine di 40 minuti sempre incerti e sul filo dell'equilibrio (62-55).
Dinamo Academy-Antonianum 69-66
Dinamo Academy: Iaci 7, Ganga, Brunu 14, Nieddu ne, Correddu, Secchi ne, Raffo 6, Re 5, Fara 7, Zoccheddu, Cipriano 27, Loriga 3. Allenatore Sassu
Antonianum Quartu: Locci, Medda 6, Cogoni, Ruggeri 13, Malpede 14, Suriano 12, Jordan 6, Pirisi 8, Mattana ne, Tiragallo 7. Allenatore Fraghì
Parziali: 25-15; 44-37; 61-49
Porto Torres-Aurea 77-61
Cmb Porto Torres: Mulas 12, Barabino 2, Mertika, Cocco 27, Piras 5, Pisano 6, M. Carletti 1, Russu, Lungheu 18, N. Carletti 4, Doumbia 2, Sanna. Allenatore Carlini
Fisiokons Sassari: Essouabni, Usai 3, Desole 14, Vasselli 16, Langiu 4, Lizzeri 24, Mura ne, Garau, Macciocu. Allenatore Basoli
Parziali: 11-17; 35-28; 59-45
Calasetta-Olimpia 81-70
Camping La Salina Calasetta: Cuccu ne, Penoni ne, Guadagno 2, Granieri 3, Bernardi 7, Ceban 10, Zucca 11, Werlich 10, Fontana ne, Tarahija 22, Hassan 16. Allenatore Frisolone
Olimpia Cagliari: Di. Piras ne, Orrù, Lombardi, Chessa 7, Da. Piras 9, Picciau 32, Cicotto 6, Cesaraccio 7, Cannas 1, Pala ne, Angius 4, Sassaro 4. Allenatore Zucca
Parziali: 17-5; 32-31; 59-52
Ferrini-Carbonia 88-70
Ferrini Quartu: Pedrazzini 10, Graviano 13, Murru 4, Saba 2, Picci, Floridia 8, Pisu 13, Saddi, Deering 2, Madau 8, Salone 13, Sanna 15. Allenatore Elia
Scuola Basket Carbonia: Messina, Boi 4, Angius 7, Barreiro 6, Chessa ne, Zonza ne, Passa 18, Deliperi 14, Cancedda, Crobu 7, Cau 14, Sciascia. Allenatore Ursillo
Parziali: 16-21; 38-36; 64-48
Nuoro-Torres 77-71
Pall. Nuoro: Assui 12, Loddo ne, Derick 7, Seddone ne, Canu 13, A. Mazzoleni 9, Zidda 4, Trani 10, Martis 12, Doglio 10, Leoni ne, Bensons ne. Allenatore G. Mazzoleni
Sef Torres: Serra ne, Cuccu 3, Pitirra 12, Denti 7, Giua, Fumanti 5, Motzo 8, Pricchiazzi ne, D’Elia 30, Pompianu 2, Barabino 4, De Rosas. Allenatore Mura
Parziali: 16-23; 36-40; 58-51
Sant’Orsola-Cus Cagliari 62-55
S. Orsola Sassari: Gueye 10, Giordo 15, Angius 9, Villani ne, Aroni 3, Camboni, Cecchini 6, Vannoni ne, Casu 9, Usai 4, Scanu Manunta 6, Petretto. Allenatore Ruiu
Cus Cagliari: Tocco 10, Tanda 15, Poddighe 4, Loi 7, Diana ne, Fancello 2, Lecis Cocco Ortu 8, Cubeddu 2, Bonacci, Zedda 7. Allenatore Benucci
Parziali: 13-13; 29-33; 48-43