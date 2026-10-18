Due vittorie in altrettante gare casalinghe. L’Esperia Cagliari conferma il buon rendimento davanti al proprio pubblico e supera l’Invalves Nerviano per 83-71.

La formazione di Federico Manca sale così a quattro punti nel campionato di Serie B Interregionale, con un bilancio di due successi e altrettanti ko.

Una vittoria costruita grazie a un ottimo avvio, ma anche alla capacità di reagire nei momenti più delicati. I rossoblù hanno infatti raggiunto un vantaggio di 19 lunghezze, prima di subire il ritorno dei lombardi, trascinati dall’esperto Maspero, autore di 29 punti. Nel momento di maggiore difficoltà, però, i cagliaritani hanno ritrovato la giusta lucidità.

Tra i protagonisti spiccano Ezio Gallizzi e Illya Tyrtyshnyk, entrambi a quota 19 punti. Il playmaker sassarese ha aggiunto 6 rimbalzi e 7 assist, mentre l’esterno ucraino ha messo a segno quattro triple.

La cronaca. Dopo un avvio equilibrato, è proprio Tyrtyshnyk a cambiare ritmo alla partita con tre conclusioni consecutive dall’arco. L’Esperia prende fiducia, trova altri punti da Potì e raggiunge rapidamente il +16 (25-9). Nel secondo quarto il margine cresce ulteriormente grazie a Luca Sanna e De Gregori, ma Nerviano riesce a limitare i danni con le iniziative di Maspero e Malattia, andando all’intervallo sotto di 13 lunghezze (48-35).

La ripresa si apre nel segno degli ospiti, che aumentano l’intensità offensiva e riducono progressivamente lo svantaggio. Maspero riporta l’Invalves a -7, Gallizzi prova a frenare la rimonta, ma i lombardi continuano a guadagnare terreno fino al 64-58 della terza sirena.

La partita torna così in discussione all’inizio dell’ultimo quarto, quando una tripla di Maspero vale il -3. L’Esperia, però, supera il momento più difficile grazie ai canestri di Nicola Manca e Cabriolu, prima che De Gregori riporti i rossoblù sul +12 (76-64). Nerviano non riesce più a reagire e una tripla di Gallizzi, a poco più di due minuti dalla conclusione, mette definitivamente al sicuro il risultato.

Per i cagliaritani arriva così un successo importante anche sul piano della fiducia, prima della difficile trasferta di domenica 25 ottobre sul campo della Riso Scotti Pavia, una delle formazioni più attrezzate del girone.



Esperia-Nerviano 83-71

Esperia Cagliari: Sanna 5, Cabriolu 8, N. Manca 4, Potì 11, Gallizzi 19, Locci 2, Corsi ne, Pacitto ne, Porcu ne, De Gregori 15, Tyrtyshnyk 19, Pili. Allenatore F. Manca

Invalves Nerviano: Azzolini, Malattia 11, Giacomelli 4, Villa 11, Meroni 4, Youssef, Maspero 29, Di Franco 12, Bigarella, Balconi. Allenatore Vizzini

Parziali: 30-17; 48-35; 64-58

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