Colpo della Pallacanestro Nuoro: arriva il talento classe 2006 Alessandro MazzoleniIl giovane ex azzurrino è figlio d'arte: il padre Giampaolo è stato una storica ala della Dinamo Sassari e stimato allenatore nel nord dell'Isola
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La Pallacanestro Nuoro rinforza il roster con Alessandro Mazzoleni. Ala classe 2006, arriva in Sardegna dopo un percorso maturato in alcuni dei principali settori giovanili italiani.
Cresciuto nel Progetto Giovani Cantù, ha conquistato anche la convocazione con la Nazionale Under 16, prima di proseguire la propria formazione alla Stella Azzurra Roma. Nel suo percorso azzurro ha condiviso l’esperienza anche con il gemello Federico.
Alessandro porta inoltre un cognome ben noto al basket sardo: è infatti figlio di Giampaolo Mazzoleni, ex ala della Dinamo Sassari e successivamente a lungo allenatore di varie formazioni nel Nord dell'Isola.