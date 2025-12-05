Torna in campo la Serie A di basket in carrozzina dopo la sosta dedicata alla Supercoppa Italiana vinta a San Marino dalla Briantea84 su Porto Torres.

La sesta giornata si disputa sabato. la Dinamo Lab, co-capolista insieme a Cantù, ospita la Menarini Volpe Rossa Firenze al palazzetto di Sorso, con inizio alle 15.30. Il neo acquisto Giulio Maria Papi presenta così il match: "Firenze sta disputando un campionato di buon livello. Ci siamo allenati molto bene e l’obiettivo è continuare a vincere fino alla sosta. Arriviamo da cinque successi consecutivi, l’energia è alta e giochiamo in casa: non abbiamo alibi".

Il calendario ripropone a sei giorni di distanza lo stesso incrocio tra la capolista Unipol Briantea84 Cantù e Asinara Waves Porto Torres, questa volta a Meda dalle ore 20.30. I lombardi puntano alla sesta vittoria di fila, mentre per i sardi c’è la necessità di cancellare l’opaca prova in Supercoppa per consolidare il quarto posto.e A.

