Luras si prepara ad accogliere una nuova edizione di Domos Abbeltas, l'evento che celebra l'identità, la storia e le eccellenze del territorio attraverso un ricco programma di appuntamenti distribuiti nelle giornate del 19, 20 e 21 giugno 2026.

La manifestazione prenderà il via venerdì 19 giugno con un talk interattivo dedicato al tema dello sviluppo del territorio di Luras, tra passato e futuro, che vedrà la partecipazione di esperti provenienti da diversi ambiti culturali e professionali. In serata spazio ai sapori con l'apertura del "Vicolo di Vino", percorso di degustazione che coinvolgerà numerose cantine e aziende vitivinicole del territorio, accompagnato dall'inaugurazione dell'enoteca temporanea curata dagli Assaggiatori di Vino.

Sabato 20 giugno sarà la giornata dedicata alle tradizionali domos abbeltas. Dopo l'inaugurazione ufficiale in Piazza del Popolo, i visitatori potranno immergersi nei laboratori degli antichi mestieri, nelle dimostrazioni artigianali e nelle preparazioni della tradizione culinaria lurese. Non mancheranno momenti dedicati alla memoria e alla cultura popolare, con passeggiate guidate nel centro storico, esibizioni dei gruppi folk giovanili e il concerto del cantautore Roberto Diana nella Chiesa di Nostra Signora del Rosario.

Domenica 21 giugno il programma proseguirà tra archeologia e paesaggio con un'escursione guidata del territorio. Grande attenzione sarà riservata anche alle tradizioni musicali della Sardegna, grazie alla dimostrazione di costruzione delle launeddas. Nel pomeriggio si alterneranno la presentazione del libro di Francesco Canu, le esibizioni del Coro Su Bubugnulu, del gruppo "Su Cunzertu Antigu" e del chitarrista e compositore Mauro Manca.

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