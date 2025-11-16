Continua il momento no della Klass Sennori. I romangini collezionano la sesta sconfitta consecutiva in Serie B Interregionale: a Sorso, la matricola Pepe in Grani Caiazzo si impone 73-69, lasciando la squadra di coach Gabriele Piras in solitaria all’ultimo posto della classifica, a 4 punti dalla penultima.

Il match era partito in equilibrio: al 10’ il punteggio recitava 19-23. Nel secondo quarto, però, Caiazzo ha allungato con un break decisivo, andando al riposo lungo con 13 punti di vantaggio. Nel finale la Klass ha provato una rimonta disperata: i canestri di Tola, Puggioni e Merella hanno ridotto il distacco fino al -3 a un minuto e mezzo dal termine, ma è stato troppo tardi. Negli ultimi possessi, i campani hanno chiuso i conti con Caloia e Mastroianni, portando a casa i due punti dall’Isola.

Sennori-Caiazzo 69-73

Klass Sennori: N. Pisano 8, Cordedda 7, Puggioni 6, Nwokoye 9, Merella 12, Cabras, Tola 3, A. Pisano 13, Hubalek 10, Biolchini 1, Rud ne. Allenatore Piras

Pepe in Grani Caiazzo: Mastroianni 11, Russo, Puoti 6, De Matteo ne, Smorra 14, Caloia 16, Pagano 7, Aldi 3, Campanile 7, Johnson 9. Allenatore Petrazzuoli

Parziali: 19-23; 30-43; 45-55

