Giornata difficile per le squadre sarde impegnate nel 9° turno di Serie A2 Femminile. Cus Cagliari, Sardegna Marmi Cagliari e Nuova Icom Selargius escono tutte sconfitte, penalizzate anche da un calendario che le ha viste impegnate contro le formazioni di vertice nei rispettivi gironi.

Il Cus, dopo due vittorie consecutive contro Ancona e Faenza, rallenta e cede 63-56 sul campo di Alpo. Le cagliaritane partono in difficoltà, chiudendo il primo quarto a -13, ma trovano la forza di ridurre il divario prima della pausa con un break di 26-13. Nel secondo tempo il match resta equilibrato, con Granzotto e compagne a lungo in partita, ma alla fine la spunta la compagine veneta, guidata dai 15 personali di Soglia.

La Sardegna Marmi Cagliari subisce invece il secondo ko in pochi giorni dopo quello nel recupero di mercoledì contro Costa Masnaga, cedendo 72-49 sul parquet del Sanga Milano, co-capolista del Girone A. Le lombarde, costruite per l’alta classifica, prendono subito il controllo con un break iniziale di 19-2 e consolidano il vantaggio già alla terza sirena volando sul +33. Le virtussine tentano una reazione negli ultimi dieci minuti, ma il distacco è ormai incolmabile.

Infine, la Nuova Icom Selargius lotta sul parquet di casa contro Costa Masnaga, ma deve arrendersi 72-57. Dopo un avvio equilibrato e un secondo quarto di sofferenza, le giallonere riescono a rientrare in partita nel terzo periodo, ma un break decisivo di 22-10 nel finale spegne ogni velleità di successo e consegna la vittoria alle lombarde.

Cus Cagliari: Nasraoui 12, Piedel 15, Bovenzi 7, Granzotto 2, Peric 16, Poddighe, Caldaro 2, Reggiani ne, Gagliano, Cassai ne, Salvemme 2, Corso ne. Allenatore Xaxa



Sardegna Marmi Cagliari: Naczk 2, Zieniewska 3, El Habbab 13, Corda 3, Pellegrini 3, Deidda 2, Gallus 6, Pasolini 2, Mattera, Tykha 15, Anedda. Allenatore Staico

Nuova Icom Selargius: Mura, Berrad 6, Erikstrup 2, Ceccarelli 11, Juhasz 13, D’Angelo 15, Ingenito 3, Pinna 5, Ruggeri, Valenti, Blecic 2, Porcu. Allenatore Maslarinos







