Ok del Ministero ai pannelli solari su 52 ettariApprovato con decreto il progetto proposto per le campagne di Sassari dalla società Asja Nurra Srl
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Via libera del ministero dell’Ambiente a un impianto agrivoltaico che si estenderà su un’area di circa 52 ettari nelle campagne di Sassari. La società Asja Nurra Srl potrà piazzare i pannelli nella località La Corte, circa 8 chilometri a sud-ovest dell’agglomerato industriale di Porto Torres.
Dalla società assicurano che i titolari delle aziende agricole che attualmente esercitano l'attività agricola/zootecnica sui fondi interessati dall'impianto sono al momento interessati a proseguire le proprie attività in sinergia con l'operatore elettrico» ed è quindi «intenzione del medesimo di affidare lo svolgimento delle attività agricole/zootecniche a tali aziende. Resta in ogni caso inteso che nel corso della vita utile dell'impianto tali soggetti potranno essere sostituiti da altre aziende agricole».
Durante la procedura per il rilascio delle autorizzazioni ambientali, avviata a giugno del 2023, l’assessorato regionale all’Ambiente aveva sottolineato che fosse «necessario che le valutazioni circa l’impatto dell’opera tengano conto della elevata concentrazione di impianti proposta nell’area interessata dall’intervento».
Se l’obiezione sia stata presa in considerazione non si sa. Di certo la potenziale invasione di pannelli nella zona non è stata valutata comune un problema.