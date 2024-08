Inizierà da Roma il cammino dell'Esperia nel prossimo campionato di Serie B Interregionale. Il prossimo 28 settembre i granata esordiranno in casa della San Paolo Ostiense, formazione che i granata superarono due anni fa nella sfida decisiva per il salto dalla C Gold alla B Interregionale.

Il debutto casalingo (a Monte Mixi) arriverà una settimana più tardi contro la Stella Azzurra Viterbo, mentre nel terzo turno la squadra di Federico Manca sarà chiamata ad affrontare l'infrasettimanale in casa di Palestrina (mercoledì 9 ottobre). Gli impegni in mezzo alla settimana saranno in totale 4: 10^ giornata (in casa contro i campani di Mondragone), 3^ di ritorno (a Cagliari contro Palestrina) e 10^ di ritorno (a Mondragone).

La regular season si concluderà il 2 febbraio, a Monte Mixi, contro Pescara. L'obiettivo dei cagliaritani è guadagnare uno dei primi 6 posti che varrebbero l'accesso ai play-in Gold.

