Dopo un mese di silenzio, durante il quale ha provato ad agire sottotraccia per ottenere l'ammissione alla Serie A1 di basket femminile, la Mercede Alghero prende finalmente la parola. Con un comunicato stampa, il club catalano ha commentato la vicenda, terminata definitivamente ieri con la delibera Fip che ha stoppato il tentativo di iscrizione visti i veti di Comtec, Commissione Impianti Sportivi e Legabasket Femminile.

«Abbiamo provato, in seguito ad un incontro col presidente della Lega Basket, a candidare la nostra società per disputare la Serie A1 F. visto che mancava una società per arrivare alle 12 e disputare un campionato con un numero di squadre pari» si legge nella nota. «Ottenuto l'ok anche da parte della Federazione abbiamo presentato la documentazione richiesta per l'ottenimento della Licenza, però ci è stato comunicato che, soprattutto a causa delle carenze evidenziate in merito agli impianti sportivi, non potremo ottenere la Licenza per la prossima A1. Prendiamo atto della decisione di FIP e Lega Basket senza polemiche, del resto dopo le scelte scellerate fatte negli anni precedenti (Virtus Bologna ed Oxigen Roma su tutte) è chiaro che la paura di ammettere una società che avrebbe potuto fallire abbia preoccupato gli organi federali. Ringraziamo gli sponsor che hanno sostenuto fin dal principio il progetto, il Comune di Porto Torres e di Oristano che si erano detti disponibili per ospitare le partite interne e tutti coloro che hanno contribuito a portare avanti l'idea. Ci ha fatto piacere, per un paio di settimane, aver permesso di tenere alta l'attenzione nei confronti della pallacanestro femminile, spesso tenuta immeritatamente in scarsa considerazione, sperando che questo possa contribuire ad una crescita che l'intero movimento merita. Ora continueremo a lavorare per fare crescere il settore giovanile e disputeremo la Serie B come fatto negli anni precedenti, con il solito entusiasmo».

