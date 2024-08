È definitivamente tramontata la possibilità di vedere la Mercede Alghero ai nastri di partenza della prossima Serie A1 Femminile di basket. Stamani, infatti, la Federbasket ha emanato la delibera che spegne definitivamente le speranze del club catalano.

A bocciare la richiesta di ripescaggio presentata dalla Mercede è stata in prima battuta la Commissione Impianti Sportivi, che ha ritenuto la documentazione presentata non conforme ai criteri infrastrutturali stabiliti dal manuale delle licenze della Serie A1. Contraria anche la Legabasket Femminile, che con una nota datata 1° agosto ha espresso la volontà che l'A1 venga affrontata soltanto da «società che hanno programmato con i giusti tempi e modi la categoria, per non fare i conti con una nuova situazione di emergenza». Leggermente diversa la posizione della Comtec, che ha considerato formalmente idonea la pratica presentata della Mercede, ma che al tempo stesso si è detta «non in grado di esprimere un parere in merito circa la capacità economica finanziaria di affrontare un campionato di massima serie di A1 Femminile, poiché non vi sono i presupposti che permettono di valutare adeguatamente il rispetto delle condizioni di ammissione per la partecipazione al massimo campionato di A1 Femminile».

Acquisito il parere negativo e vincolante di Comtec, Legabasket Femminile e Commissione Impianti Sportivi, la Fip ha dunque deliberato la non ammissione della Mercede.

Il campionato di A1 resta dunque a 11 squadre e con una sola rappresentante isolana: la Dinamo Sassari.

