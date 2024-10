Prima giornata di Divisione Regionale 1 favorevole alle formazioni impegnate in casa. Unica eccezione la vittoria del San Salvatore Selargius sul parquet di Elmas.

“Corsari”. I selargini, allenati da Fabrizio Asunis, si sono imposti contro i masesi per 56-62, dopo una prima parte di gara passata ad inseguire. I padroni di casa, dopo un sostanziale equilibrio iniziale (13-12 al 10’), trovano lo strappo prima dell’intervallo, raggiungendo il +11 al 20’ (30-19). Il San Salvatore, però, reagisce e, grazie ad un ottimo terzo quarto, impatta sul 41 pari del 30’. Negli ultimi 10’ gli ospiti passano a condurre, arrivando alla sirena finale sul +6. Miglior realizzatore è Uda, del San Salvatore, con 16 punti, mentre nelle fila dell’Elmas Bonacci si ferma a quota 13.

I derby. Doppia incrocio tra oristanesi e sulcitane. A Mogoro, davanti ad un numerosissimo pubblico (diverse centinaia di persone hanno affollato il palaDessì), i neo-promossi padroni di casa superano la Isola Gas Terralba per 70-60. Il primo allungo del quintetto guidato da Pippo Contini arriva nel secondo quarto (dopo il 17-14 al 10’) quando il margine sale sopra la doppia cifra in occasione del riposo lungo (38-27 al 20’). Al rientro dagli spogliatoi Pia e compagni allungano leggermente il vantaggio (57-44 al 30’), prima dell’ultima frazione di controllo. Top scorer della gara è Claudio Piras, con 27 punti. Nelle fila terralbesi è Beltrame il migliore, con 17 punti. Carbonia, invece, non ha problemi nel derby contro Iglesias (94-44 il finale). Partita già virtualmente chiusa all’intervallo (54-26 al 20’). Nella seconda parte i “miners” allungano ulteriormente nel punteggio fino al +50 del 40’. Nel Carbonia da segnalare i 26 punti di Cau e i 25 di Crobu. Nell’Iglesias Cipollina ne mette a referto 10.

Le vittorie in casa. Si impongono tra le mura amiche Genneruxi, Demones Ozieri e Atletico Cagliari. Il Genneruxi supera San Sperate per 66-57. Sostanziale equilibrio fino all’intervallo (36-33 al 20’); il break dei ragazzi allenati da Gianluca Susini arriva nel terzo quarto (56-43 al 30’). Nel finale i cagliaritani controllano poi la situazione fino alla sirena finale. Migliori realizzatori della gara Floridia, del Genneruxi, e Lasio, del San Sperate, con 15 punti. La Demones Ozieri, invece, si impone contro l’Astro per 83-63. Ozieresi che partono forte (23-16 al 10’) e allungano già all’intervallo (48-32 al 20’). Nella seconda parte i padroni di casa arrivano fino al +21 del 30’ (66-45), chiudendo poi avanti di 20 punti. Nella Demones il migliore è Poloni, con 21 punti, mentre per l’Astro Sanciu chiude a quota 13. Vince contro la neo-promossa Aurea Sassari, l’Atletico Cagliari (65-56 il finale). Cagliaritani che vanno sopra la doppia cifra di vantaggio in chiusura di secondo quarto (38-27 al 20’), allungano nella terza frazione fino al +13 (53-40 al 30’) e gestiscono nel finale. I migliori, a fine gara, saranno Cau (Atletico Cagliari), con 16 punti, e Matta (Aurea Sassari), con 14. Rinviata, infine, la sfida tra Arzachena e Oristano Basket.

