Dopo due giornate di Divisione Regionale 1 di basket è il terzetto composto da Astro, Elmas e Cus Cagliari a guidare la classifica.

Trio. Due delle tre battistrada, Astro e Cus Cagliari, portano a casa la vittoria in trasferta. L’Astro espugna il parquet del Cus Sassari per 62-71 al termine di 40’ guidati costantemente, senza mai un margine rassicurante. Nel finale, infatti, il punteggio è sul 62 pari; è un break di 9-0 in favore del quintetto allenato da Carlo Zedda, negli ultimi istanti di gara, decide la sfida. Nella compagine ospite è Serra il migliore, con 18 punti. Il Cus Cagliari si impone, invece, sul campo del Genneruxi per 63-82. Universitari avanti sin dalle prime battute (37-46 all’intervallo); nella ripresa arriva il primo allungo deciso (49-66 al 30’), completato con il +19 finale. Top scorer della gara è Fancello, del Cus, con 16 punti. Vittoria casalinga per Elmas che batte l’Atletico Cagliari per 98-52. Masesi che scappano già nei primi 10’ (29-15) e allungano ulteriormente al 20’ (49-29). Nella ripresa il margine si allarga ancora, fino al +46 della sirena finale. Simbula, dell’Elmas, è il miglior marcatore della sfida con 22 punti.

La “prima”. Prima vittoria stagionale per Ferrini, CMB Porto Torres e Santa Croce Olbia. Al termine di una gara spettacolare, con attacchi particolarmente ispirati, la Ferrini batte la Sap Alghero per 94-91. Equilibrio nei primi due quarti (41-42 al 20’). I padroni di casa cercano l’allungo nella terza frazione (67-61 al 30’) per poi gestire la situazione nel finale, grazie anche ai 26 punti firmati da Sassaro. Colpi esterni, invece, per CMB Porto Torres e Santa Croce Olbia. I primi si impongono a San Sperate per 52-80. Nei primi 20’ la formazione di casa riesce a contenere gli avversari (25-30 al 20’) prima del break ospite al rientro dagli spogliatoi (38-57 al 20’). Negli ultimi 10’ Porto Torres aumenta il vantaggio e porta a casa il primo successo stagionale. Tra le fila del CMB è Sahud il migliore con 16 punti. La Santa Croce, invece, vince a Mogoro per 83-90. Mogoresi che vanno sul +11 al 10’ (27-16). Vantaggio quasi inalterato al 20’ (46-38). Nella ripresa, però, la formazione olbiese chiude le maglie in difesa, trova con grande continuità la via del canestro e ribalta la situazione (56-71 al 30’). Negli ultimi 10’ Mogoro cerca di ricucire, ma la Santa Croce porta a casa la vittoria. Top scorer di giornata è Sitzia, della Santa Croce, con 28 punti.

Posticipo. Si giocherà domani, con inizio alle 21, la sfida tra Sinnai e Assemini. Entrambe matricole del torneo, sono alla ricerca della prima vittoria stagionale.

