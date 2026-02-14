Sassari, il sindaco incontra la Brigata Sassari prima della partenza dei militari per la missione in LibanoL’incontro questa mattina a Palazzo Ducale
II sindaco di Sassari incontra la Brigata Sassari prima della partenza per la missione in Libano. Oggi il primo cittadino ha ricevuto a Palazzo Ducale il comandante della Brigata “Sassari”, il generale di brigata Andrea Fraticelli, accompagnato dal comandante del 152° Reggimento fanteria “Sassari”, il colonnello Luigi Carlà.
Mascia ha ringraziato i sassarini per il loro impegno a livello internazionale a favore della pace. Gratitudine sia a titolo personale, che a nome dell’amministrazione che guida, dell’intera città e della comunità della Città Metropolitana di Sassari.
Il sindaco ha consegnato il crest del Comune di Sassari e una lettera indirizzata al sindaco di Tiro, città in cui opererà il contingente multinazionale a guida Brigata Sassari nell’ambito della missione condotta sotto l’egida delle Nazioni Unite.