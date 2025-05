Ultime battute per quanto riguarda il campionato MSP Allievi di basket. Sarà Villacidro, domenica, ad ospitare l’atto finale del torneo. In campo le categorie “Gold” e “Silver”, per un totale di 10 squadre impegnate. Nelle semifinali del cartellone “Gold” si affronteranno Condor Monserrato, Basket Serramanna, Training Villaputzu e Basket Decimo. Nel tabellone Silver, invece, saranno in gara l'Astro Cagliari, i padroni di casa e organizzatori del Gemma Basket, il San Giovanni Battista Pula e il Gabbiano Flumini di Quartu. Il Panda, forte del primo posto nella fase regolare con 19 vittorie su 20 partite disputate, accede direttamente alla finale “Gold”. Lo stesso vale per la Phoenix nel Silver, classificatasi sesta al termine della prima parte di stagione. Gli incontri si disputeranno negli impianti di via Farina e via Stazione, quest'ultimo teatro la scorsa settimana delle finali della categoria Senior.

Il quadro delle partite prevede, alle 9.30 le prime semifinali, Condor – Decimo (categoria “Gold”, in via Stazione) e Astro – Il Gabbiano ( “Silver”, in via Farina). Alle 10.30 le altre due semifinali, Serramanna – Villaputzu (“Gold”, in via Stazione) e Gemma Villacidro – San Giovanni Battista Pula (“Silver”, in via Farina). Alle 11.30 gli incroci tra le vincenti delle semifinali (“Gold” in via Stazione e “Silver” in via Farina). In palio la finalissima del pomeriggio che si giocheranno entrambe in via Farina. Alle 15 in campo per il titolo della categoria “Silver”, con la Phoenix ad attendere la vincente dello scontro del mattino. A seguire la finalissima della categoria “Gold” tra Panda Monserrato e la vincente della finale in programma in via Stazione. Al termine delle gare si terranno le premiazioni.

