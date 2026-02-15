Arriva da Decimomannu il vincitore della quarta edizione di The Voice Kids. Tredici anni, grinta da vendere e determinazione da vero sognatore: Matteo Trullu ha trionfato nel talent show di Rai Uno condotto da Antonella Clerici.

In forza alla squadra di Nek, il giovanissimo ha portato sul palco, nella serata di San Valentino, un grande classico degli anni Ottanta: Maniac di Michael Sembello, celebre per il film Flashdance. Con la sua fedele chitarra verde, Matteo si è esibito senza paura davanti a un pubblico in visibilio e a una giuria d’eccezione composta da Mara Maionchi, Nina Zilli, Ema Stockolma e il maestro Enrico Melozzi.

Durante le selezioni, il giovane talento aveva già dimostrato le sue doti interpretando brani impegnativi, come l’immensa Bohemian Rhapsody dei Queen.

(Unioneonline/v.f.)

