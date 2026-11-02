È sempre la coppia composta da Elmas e Shardana Basket a guidare il torneo di Divisione Regionale 1 di basket. Entrambe vincono e convincono nel corso della quarta giornata di andata.

Le battistrada. Per entrambe successi casalinghi. Lo Shardana, nel big match di giornata, si impone contro la Santa Croce Olbia per 94-71. Sassaresi che fanno valere la loro superiorità sin dai primi 10’, volando sul +17 (32-15). Margine invariato nel corso della seconda frazione (51-34 al 20’). Leggero allungo dei padroni di casa al rientro dal riposo lungo, fino al +23 della sirena finale (70-51 al 30’ e 94-71 finale). Nello Shardana, spiccano i 25 punti firmati da Piras. Elmas, invece, batte con autorità il San Sperate per 81-53, al termine di una gara chiusa nel terzo quarto. In avvio sono gli ospiti a guidare il punteggio (13-15 al 10’). Nel secondo quarto il sorpasso dei padroni di casa e vantaggio che va in doppia cifra in concomitanza con l’arrivo dell’intervallo (35-24 al 20’). Nella ripresa il quintetto allenato da Giancarlo Bogo allunga il margine, fino al +24 del 30’ (62-38). Negli ultimi 10’ il trend non cambia, fino al +28 del 40’. Miglior realizzatore della gara è Spano, dell’Elmas, con 15 punti.

Colpi esterni. Sono quelli di CUS Sassari e Astro Cagliari. Gli universitari espugnano il parquet della MBA Alghero con il punteggio di 69-76. Partita equilibrata in avvio, che vede però i sassaresi sempre avanti, seppur con margine ridotto (15-18 al 10’ e 38-41 al 20’). Il CUS allunga nel terzo quarto, con il +9 del 30’ (53-62). Nel finale i padroni di casa cercano di accorciare, ma chiudono sul -7. Top scorer della gara è Sahud, della MBA, con 30 punti personali. L’Astro, invece, batte a domicilio il Serramanna per 86-94. Cagliaritani che guidano il punteggio nei primi 20’ (13-21 al 10’ e 37-44 all’intervallo), ma allungano con decisione solamente al rientro dagli spogliatoi (55-72 al 30’). Nel finale la formazione di casa reagisce, recupera, ma non trova l’aggancio. Nell’Astro, da segnalare i 23 punti firmati da Di Ciaula.

In chiusura. Nella quinta e ultima gara in programma, il Genneruxi vince contro la Ferrini Quartu per 88-57. Padroni di casa sempre avanti, che allungano il margine di vantaggio con il passare dei minuti (23-13 al 10’, 44-30 al 20’ e 65-47 al 30’) fino al +31 finale. Nelle fila del Genneruxi è Cau il migliore, con 19 punti.

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