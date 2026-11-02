È l’Astro a imporsi nello scontro clou della quarta giornata di andata del torneo di Serie B Femminile, in casa dell’Antonianum Quartu, per 67-77. Successo che permette alle cagliaritane di agganciare la compagine quartese in vetta e rimanere imbattuta (Astro ha infatti una gara in meno). Ora in vetta c’è un terzetto: oltre ad Antonianum e Astro, è presente anche la Fenix Sassari.

Il Big Match. Il quintetto allenato da Stefano Cuncu parte forte e allunga sul +12 dei primi 10’ (14-26). Ospiti che nel corso della seconda frazione non calano l’intensità e, anzi, allungano sul 28-43 del 20’. Dopo l’intervallo arriva la reazione dell’Antonianum che con un parziale di 29-16 chiude la frazione sul -2 (57-59 al 30’). Negli ultimi 10’, però, l’Astro ritrova continuità in attacco, chiude le maglie in difesa e riallunga fino al +10 finale. La migliore della gara è Demetrio Blecic, dell’Astro, con 24 punti personali.

La terza. In vetta, ma con una gara in più rispetto all’Astro, anche la Fenix Sassari che vince e convince contro Settimo, per 82-55. Pronti via e le sassaresi prendono il largo chiudendo il primo quarto sul +13 (26-13). Situazione che non cambia fino all’intervallo (42-27 al 20’) e margine che si dilata ulteriormente nella ripresa (61-43 al 30’ e +27 finale). Nella Fenix è Loriga la migliore, con 21 punti segnati.

Le altre. Nelle due sfide che chiudevano il programma delle gare, colpo esterno di Elmas e vittoria casalinga della Mercede. Le masesi si impongono sul parquet del Su Planu per 39-76. Match indirizzato sin dai primi minuti, con le ospiti che vanno all’intervallo sul +18 (22-40 al 20’) e concedono pochissimo anche nella ripresa. Top scorer della gara è Contini, dell’Elmas, con 23 punti personali. La Mercede, invece, vince il derby contro la SAP per 80-73, nella sfida più equilibrata di giornata. Nei primi 10’ le padrone di casa guidano il punteggio sul 26-21. Prima dell’intervallo la SAP accorcia il margine, fino al -1 del 20’ (43-42). La squadra “ospite” trova poi il sorpasso nella terza frazione (58-60 al 30’). La Mercede, però, negli ultimi 10’ trova con maggiore facilità la via del canestro, effettua il controsorpasso e chiude sul +7. Miglior realizzatrice della partita è Traore, della SAP, con 21 punti.

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