Prima neve in Sardegna, il Bruncu Spina si tinge di biancoI primi fiocchi oltre i 1570 metri, giù le temperature in tutta l’Isola
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Appena qualche giorno fa, il 30 ottobre, su uno dei suoi versanti si era sviluppato un vasto incendio, oggi il Bruncu Spina, una delle vette più alte del Gennargentu, si è velato di bianco.
La prima neve della stagione, arrivata oltre i 1570 metri, coincide con l'impulso d'aria fredda di matrice artica arrivata sull'Italia dai quadranti nord-orientali e che ha fatto abbassare le temperature anche nell'Isola.
Secondo i dati della rete di stazioni dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente della Sardagna (Arpas), stanotte proprio alle pendici del Gennargentu, a Desulo, la minima è stata di 0,6 gradi e Fonni di 1,7 gradi, con rilevazioni sotto la media stagionale in diverse cittadine dell'interno della regione, nel Nuorese e Sassarese, e punte di -8 gradi rispetto alle medie del periodo.
Attualmente sul Bruncu Spina, secondo le rilevazioni di Sardegna Clima Aps, ci sono 0 gradi.
(Unioneonline)