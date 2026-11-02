Sennori interrompe la serie negativa e torna a muovere la classifica nel campionato di Serie B Interregionale. Dopo tre sconfitte consecutive, la formazione di coach Fabrizio Longano supera la Virtus Cermenate per 95-74. Il successo (terzo in stagione) vale l'aggancio all'Esperia Cagliari a quota sei punti in classifica.

La gara. Sennori prende subito l'iniziativa. L'approccio dei padroni di casa è deciso, come testimonia l'11-3 dei primi minuti. I lombardi faticano inizialmente a contenere l'attacco dei Tauri, ma riescono a reagire nella seconda frazione, riducendo progressivamente il distacco fino a sei lunghezze. È però dopo l'intervallo che la squadra di Longano imprime la svolta definitiva all'incontro. Fabris e Puggioni guidano l'allungo dei padroni di casa, che tornano ad aumentare il vantaggio senza concedere agli avversari la possibilità di riaprire la partita.

Il successo finale, con 21 punti di margine, permette a Sennori di riportare in equilibrio il proprio bilancio stagionale: tre vittorie e tre sconfitte.

Sennori-Cermenate 95-74

Pall. Sennori: Fabris 15, Puggioni 15, Fetah 17, Sahud 10, Merella, Cabras 10, Casu 9, Musso 4, Busi, Kamate 2, Biolchini 11, Rud 2. Allenatore Longano

Virtus Cermenate: Pirovano 15, Bargna 3, Verga 3, Ciccarelli 7, Peri 8, Tresso 22, Lucchini 11, Carioni 3, Torriani, Molin 2. Allenatore Bianchi

Parziali: 29-18; 46-32; 74-49





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