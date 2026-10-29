La quinta giornata della Serie C Unica di basket maschile propone un programma quasi interamente concentrato nella giornata di sabato e un solo posticipo domenicale.

Riflettori puntati sulla Pisano Arredamenti Quartu, capolista solitaria e unica formazione imbattuta dopo quattro giornate: sabato alle 19, al PalaSant'Elena, la squadra quartese riceverà la visita della Dinamo Academy. Per gli uomini di coach Nicola Elia l'obiettivo è proseguire la marcia a punteggio pieno.

Il programma del sabato si aprirà però alle 17.30 al PalaSimula di Sassari, dove i campioni regionali in carica della Torres ospiteranno il neopromosso Cus Cagliari. Alle 18 spazio alla sfida del PalAversano tra il Camping La Salina Calasetta, alle prese con un avvio di stagione più complicato del previsto, e la Fisiokons Aurea Sassari. I sassaresi potranno contare sull'estro realizzativo di Efevberha, protagonista di uno straordinario inizio di campionato con una media di 32 punti.

Alle 19, al PalaConi di via Lazio, la Pallacanestro Nuoro cercherà di dare continuità al proprio buon momento contro il Cmb Porto Torres di coach Pietro Carlini. Il programma del sabato si chiuderà alle 20, ancora al PalaSimula, con il confronto tra Sant'Orsola Sassari, seconda forza del torneo, e Antonianum Quartu.

L'unico posticipo domenicale è in programma alle 19 al Palasport di Monte Mixi, a Cagliari, dove l'Olimpia riceverà la visita della Scuola Basket Carbonia. Entrambe le formazioni sono appaiate a quota 4 punti e cercano un successo per guadagnare terreno nella parte centrale della classifica.

Classifica: Ferrini Pisano Arredamenti 8; Sant'Orsola Sassari e Pallacanestro Nuoro 6; Torres, Cmb Porto Torres, Dinamo Academy, Olimpia Cagliari e Scuola Basket Carbonia 4; Antonianum Quartu, Camping La Salina Calasetta, Fisiokons Aurea Sassari e Cus Cagliari 2.

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