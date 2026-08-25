«La Sardegna è una grande regione e tornerò presto». Tilman Joseph Fertitta, ambasciatore americano in Italia è entusiasta di questi giorni trascorsi alla scoperta dell’Isola durante la tappa del tour delle coste italiane che sta portando avanti ormai da settimane. «I rapporti tra Italia e America sono grandiosi e si lavora a stretto contatto», ha dichiarato oggi a Porto Cervo.

La visita di Fertitta rientra nel “Freedom 250 Coastal Diplomacy Italy tour” che lo ha visto impegnato per tutta l'estate lungo le coste della Penisola.

A bordo del suo yacht Boardwalk, porto dopo porto, da Napoli, a Bari, da Genova a Palermo alla Sardegna, il diplomatico ha ospitato eventi celebrativi del 250° anniversario con l'obiettivo di dare risalto al partenariato tra gli Stati Uniti e l'Italia, alleati storici, partner economici e amici stretti.

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