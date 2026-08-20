Dopo aver guidato il Cus Cagliari alla vittoria della Divisione Regionale 1, Mauro Graviano torna alla Ferrini. Il playmaker classe 1989 sarà nuovamente un giocatore del club quartese nel prossimo torneo di Serie C Unica.

Graviano vanta un lungo percorso nei campionati nazionali, con esperienze in A Dilettanti e Serie B tra Russo Cagliari, Recanati, Firenze e Accademia Sestu (da compagno di squadra del suo nuovo coach Nicola Elia), oltre alla convocazione nella Nazionale Militare Italiana. Alla Ferrini è arrivato nel 2018 e ha contribuito alle due vittorie del massimo torneo regionale nel 2019 e nel 2023.

Playmaker fisico e completo, abbina capacità realizzative, letture di gioco e attitudine a coinvolgere i compagni. Un bagaglio che potrà rivelarsi prezioso anche per la crescita dei più giovani, diversi dei quali già allenati dallo stesso Graviano nel settore giovanile della Ferrini.

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