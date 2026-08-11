La Virtus Cagliari mette a segno il colpo dell'estate. Dopo l’ingaggio di Silvia Ceccarelli, il club biancoblù ha ufficializzato l’arrivo di Carla Bremaud, guardia-ala francese classe 1999 reduce dall’ultima stagione di Serie A2 Femminile con il Basket Girls Ancona.

Alta 179 centimetri, Bremaud ha chiuso l’ultimo campionato con 15 punti e 3,7 rimbalzi di media in 22 presenze, toccando un massimo stagionale di 31 punti. Numeri che ne hanno fatto uno dei principali riferimenti offensivi della formazione marchigiana.

Nata ad Angers, la nuova giocatrice della Virtus è cresciuta cestisticamente in Francia e ha vestito la maglia della Nazionale nelle categorie giovanili, partecipando agli Europei Under 16 e Under 20. Nel suo percorso figura anche un’esperienza negli Stati Uniti, in Ncaa Division I con Wichita State.

Il primo approdo in Italia risale al 2023, quando Bremaud ha raggiunto Abano Terme producendo 13,8 punti e 5,2 rimbalzi di media in A2. Dopo una parentesi a Carugate in Serie B, nell’ultima stagione è tornata nel secondo campionato nazionale con Ancona.

«Ho avuto una bellissima chiacchierata con l’allenatore e ci siamo intesi fin da subito», ha spiegato la francese dopo la firma, «il progetto è stato il motivo principale della mia scelta. Credo che possiamo costruire qualcosa di speciale insieme».

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