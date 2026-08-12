Il playmaker cagliaritano classe 1999 sarà un giocatore rossoblù anche nel prossimo campionato di Serie B Interregionale.

Cresciuto nel settore giovanile del Genneruxi, Cabriolu ha maturato le prime esperienze a livello nazionale vestendo la canotta dei Pirates Accademia Basket, con cui ha conquistato la promozione in Serie B nella stagione 2016/17. Nel 2021 l'approdo all'Esperia, che ha accompagnato nella scalata dalla C Silver regionale fino ai vertici della B Interregionale. Pur frenato da qualche problema alla spalla, nell'ultima annata è riuscito a offrire un solido contributo in cabina di regia, facendo registrare 4,2 punti di media a partita.

Lo scorso 8 novembre, inoltre, Cabriolu è salito alla ribalta nazionale per uno spettacolare canestro realizzato nel corso della sfida interna contro il Nuovo Basket Aquilano: una conclusione da metà campo a una mano che ha fatto il giro del web, ripresa anche dalla celebre pagina social "La Giornata Tipo".

© Riproduzione riservata