Il “pane surgelato o precotto” non potrà più chiamarsi o essere venduto come “pane fresco”. L’iter legislativo è in corso ed è una buona notizia anche per i panificatori della Sardegna, che vantano un comparto composto da oltre 900 imprese che producono 100mila tonnellate di pane fresco artigianale.

«Si tratta di una normativa molto importante perché restituisce valore al pane artigianale e garantisce ai consumatori un'informazione corretta - afferma Marina Manconi, panificatrice e presidente di Confartigianato Gallura - finalmente si fa chiarezza in un mercato dove troppo spesso le differenze non erano evidenti». Secondo l'ultima analisi sul pane prodotto in Sardegna, realizzata dall'Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna, su dati Istat, ogni giorno le 930 le attività di panificazione presenti in Sardegna sfornano, circa 3mila quintali di prodotto al giorno, equivalenti a 100mila tonnellate di prodotto fresco ogni anno, per oltre 800 i tipi di prodotto come infarinati, insemolati ma anche per civraxiu, coccoi, moddizzosu, rosette, schiacciatine, baguette, bananine e lingue senza dimenticare il pane alla ricotta o quello con le olive.

Per ciò che riguarda i consumi, sono 730.510 le famiglie sarde che in media spendono ogni mese circa 21 euro. Partendo da questi dati è possibile stimare che in media la spesa annua sostenuta da tutte le famiglie dell'Isola per l'acquisto di pane ammonti a 186 milioni di euro.

«È ora fondamentale che il percorso legislativo si concluda in tempi rapidi e che le disposizioni previste trovino un'applicazione efficace, accompagnata da adeguati controlli - conclude Manconi - solo così sarà possibile dare piena attuazione agli obiettivi della norma, evitando il ripetersi di pratiche scorrette e assicurando una reale valorizzazione del pane artigianale sardo».

(Unioneonline)

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