La terza giornata offre alle due squadre sarde avversarie abbordabili per restare in vetta alla massima serie di basket in carrozzina. La Dinamo lab esordisce in casa: sabato al PalaSimula ospita alle 15 il Montello Bergamo, formazione reduce dalla sconfitta interna contro Padova per 62-74.

Il nazionale Giulio Maria Papi, tra i confermati, dice: «Anzitutto siamo contenti di giocare a Sassari, più vicino ai nostri tifosi. Le prime due partite sono servite per togliere un po' di ruggine. Le abbiamo vinte e questo ci dà slancio in un campionato che sembra più omogeneo degli anni passati, perché tutte le squadre hanno fatto un mercato importante».

Scende in campo invece alle 17, sempre di sabato, l'Asinara Waves Porto Torres che riceve Treviso, formazione battuta di 20 punti a domicilio dalla Dinamo Lab. La squadra ha rinforzato il gruppo per tornare competitiva al massimo livello italiano.

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