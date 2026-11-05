Sette nuovi spazi per sposarsi a Cagliari: due all'interno del Parco di Monte Urpinu, due al Parco della Musica e tre a Terramaini. Si aggiungono al Castello di San Michele, alla Terrazza del Bastione, al Lazzaretto, ai Giardini Pubblici e a cinque punti sulla spiaggia del Poetto. Approvato in Giunta, su proposta della vicesindaca Maria Cristina Mancini, il nuovo elenco. Esclusi alcuni punti lungo la spiaggia, l'ex Distilleria, l'anfiteatro di Marina Piccola e l'area sotto il ficus ai Giardini Pubblici. In programma a breve, poi, la pubblicazione di una manifestazione di interesse per tutte le strutture private che vorranno ospitare nei propri spazi le celebrazioni.

Oltre 13 milioni di euro per la realizzazione dell'ITI "Strategia integrata per la città inclusiva e innovativa" e poco meno di 4 milioni di euro per il completamento dell'ITI Is Mirrionis: nell'ambito del Programma regionale FESR 2021-2027 (Priorità 6-Obiettivo specifico 5.1) la giunta comunale ha approvato, su proposta del sindaco Massimo Zedda, lo schema di convenzione da sottoscrivere con il Centro regionale di programmazione per la realizzazione dei due interventi. In particolare, il primo riguarderà - tra le altre attività - la realizzazione di servizi di Smart City, il sostegno alle start up e il trasferimento tecnologico, i servizi di digitalizzazione e dematerializzazione e il rafforzamento delle competenze digitali e inclusività. Il secondo, che interessa uno dei quartieri più popolosi della città, la riqualificazione dei cortili e degli spazi aperti e il recupero funzionale dell'ex scuola di via Abruzzi e del Centro della Salute del quartiere.

Dall'esecutivo anche 100.000 gli euro, provenienti da risorse regionali, per la manutenzione straordinaria del corpo aggiunto della parrocchia di Santa Lucia, nel quartiere San Benedetto. Sì anche al posizionamento in spazi pubblici di attrezzi ginnici in piazza Fratelli Pisu, a Pirri in zona Is Bingias, tra via del Tricolore e via Fosse Ardeatine. Con la prossima apertura di nuovi spazi culturali - a esempio, l'ipogeo di Santa Caterina - le nuove tariffe, le riduzioni (valide per giovani sino a 26 anni, over 65, gruppi di almeno 15 persone, guide turistiche provviste di patentino regionale e altre riduzioni di legge) e le gratuità applicabili ai monumenti e ai teatri e per l'utilizzo dei centri d'arte e del sistema bibliotecario: entreranno in vigore a partire da gennaio 2027.

(Unioneonline/En.Ne.)

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