Finalmente la Dinamo. La squadra sassarese approccia la gara discretamente ma soprattutto aumenta l'intensità dopo l'intervallo e batte nettamente Caserta . La vittoria lancia i biancoblù verso i playoff promozione.

Senza l'americano Nze (problemi fisici) ma con il play Monaldi protagonista da subito con le triple e Nobili avvicinato a canestro dove è decisamente efficace (17 punti) il Banco di Sardegna ha iniziato alla pari con la formazione allenata dall'ex Lino Lardo (20-19) e dopo cinque minuti scarni in attacco nels econdo quarto ha saputo rimettersi in moto e con un break di 9-1 ha ripreso l'inerzia chiudendo a +3 con una tripla di un Michele Vitali finalmente sbloccato.

Nel terzo quarto la difesa è diventata più solida, le collaborazioni tra Nobili e Brooks hanno fatto preoccupare la difesa ospite che ha chiuso in area lasciando più spazio ai tiratori sull'arco e la Dinamo è scappata via: +15 al 29' con schiacciata in tap in di Aromando.

Ultimo quarto in controllo, tanto che coach Luca Vitalia ha finito con i giovani Cipriano e Fara più Longo e Pisano. Oltre a Grande con 18 punti da segnalare gli altri quattro biancoblù in doppia cifra: Nobili e Monaldi 17 a testa, Riismaa e Brooks 12 a testa.

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