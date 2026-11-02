Blocchi sulla 131, litri e litri di latte versati sulle strade per gridare con forza il proprio dissenso. Erano i giorni caldi di febbraio e marzo 2019, una clamorosa protesta per il prezzo del latte e che per molti pastori ha avuto un lungo strascico giudiziario con denunce e sanzioni per interruzione di pubblico servizio. Dopo quasi sette anni, però, per venti allevatori è arrivata una piccola rivincita: i reati sono prescritti, il Tribunale di Oristano ha deciso di non dover procedere.

Nei giorni scorsi davanti alla giudice Francesca Falchi e al pm Ivan Sanna si sono chiusi quattro processi con la prescrizione.

I dettagli nell’articolo a firma di Valeria Pinna nel giornale in edicola e nell’app Unione Digital

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