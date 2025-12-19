Alla fine Trapani arriva anche se l'incontro con Federazione e Lega non ha appianato le problematiche del club. Si gioca domenica a mezzogiorno al PalaSerradimigni e il coach Veljko Mrsic sottolinea: «Giocano bene e quello che è successo ultimamente li ha uniti ancora di più. Serve una gara molto buona in difesa e in attacco e serve l'aiuto del nostro pubblico».

Se Trapani arriva da 7 vittorie consecutive in campionato e ha la forza di chi senza penalizzazione sarebbe in testa insieme a Brescia, la Dinamo ha perso le ultime tre partite, due in Europe Cup e una in serie A sul parquet di Tortona.

Il tecnico biancoblù spiega: «Stiamo pensando come fare per eliminare questi brutti inizi. Nei primi due quarti delle ultime due partite abbiamo difeso veramente male e ne ha risentito l'attacco. Non dobbiamo regalare il primo tempo agli avversari».

Domenica Sassari sarà ancora priva dell'ala Marshall, che rientrerà solo a febbraio, mentre Trapani rispetto a inizio anno ha perso oltre al coach Repesa anche i giocatori Alibegovic e Allen.

