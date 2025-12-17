Un primo tempo brutto come a Tortona, ma senza una rimonta completa come quella in Piemonte. Ad Atene il Peristeri si impone 98-84. Per la Dinamo è la seconda sconfitta e ora sono ridotte le possibilità di accedere ai quarti della Europe Cup, visto che dopo due turni è ancora a zero punti.

Davvero pessimo come atteggiamento il primo tempo della formazione sassarese, dove in troppi difensono male e tirano peggio (1/6 per Pullen e 0/6 per Johnson) o addirittura sono evanescenti come Beliauskas e Thomas che chiudono senza un solo canestro. Così qualche lampo di un volenteroso McGlynn e dei soliti Visconti e Vincini non basta per frenare l'emorragia: 27-13 il primo quarto e 54-32 al riposo dopo avere toccato anche il -25.

Nel terzo quarto Sassari ritrova finalmente Thomas e insieme a Visconti viene prodotto un recupero: 62-50 al 26'. Ai padroni di casa basta rialzare l'intensità per riportare il distacco a +20. Anche nell'ultimo quarto qualche fiammata illusoria, con Johnson: 79-66 al 33'. Il Banco non si arrende e al 39' arriva sino a -9 con Johnson che manda sul ferro la tripla del -6. A mettere al sicuro il risultato ci pensa Van Tubbergen che chiude la sua grande prova con 27 punti.

Per la Dinamo 19 punti di Johnson e 14 punti di Vincini con 8 rimbalzi.

