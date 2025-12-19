Al via stasera il lungo weekend cestistico regionale. Fari puntati sul torneo di Divisione Regionale 1, con la sfida al vertice.

Serie B Femminile. La capolista e imbattuta Mercede Alghero chiuderà il suo 2025 in trasferta, sul campo de Il Gabbiano. Turno casalingo per l’inseguitrice Astro Cagliari, contro Nuoro; vacanze anticipate, invece, per l’altra seconda, l’Antonianum. La seconda giornata di ritorno: Astro Cagliari-Pall. Nuoro, domenica ore 18; San Salvatore Selargius-Elmas, domenica ore 17; Basket Su Planu-Fenix Sassari, domenica ore 18; Il Gabbiano-Mercede Alghero, domenica ore 17. Riposa Antonianum.

Divisione Regionale 1. A tenere banco, tra le partite del fine settimana, è lo scontro diretto tra la prima della classe, l’imbattuto CUS Cagliari, e la diretta inseguitrice, il CMB Porto Torres. La sfida del palaCus chiuderà il quadro della 12sima giornata di andata e “ultima” del 2025. Le gare: Ferrini-Assemini, domani ore 18; San Sperate-Sinnai, domani ore 18; Basket Mogoro-CUS Sassari, domani ore 18.30; Santa Croce Olbia-Elmas, domenica ore 20; Atletico Cagliari-SAP Alghero, domenica ore 18; CUS Cagliari-CMB Porto Torres, domenica ore 19; Astro Cagliari-Genneruxi (28/01).

Divisione Regionale 2. Aprirà il weekend una delle due capolista del girone Sud, l’Azzurra Oristano che stasera ospiterà il CUS Cagliari. Il quadro completo delle partite. Sud. Il programma dell’undicesima di andata: Azzurra Oristano-CUS Cagliari, stasera ore 20.45; Condor Monserrato-Genneruxi Cagliari, domani ore 18; Basket Iglesias-Cagliari Basket, domani ore 18; Pol. Marrubiu-Il Gabbiano, domenica ore 18; Primavera Gonnosfanadiga-Serramanna, domenica ore 20; Beta-Settimo, lunedì ore 21; Antonianum-Carbonia (rinv.); Carloforte-La Casa del Sorriso Su Planu (rinv.). Nord. Terza di ritorno. Girone A: Virtus Olbia-Mercede Alghero, domenica ore 18; Sennori-Masters Sassari, domenica ore 19; Nova Pallacanestro-Arzachena, domenica ore 18; Accademia Olmedo-Olimpia Olbia (rinv.). Girone B: CMB Porto Torres-Pallacanestro Nuoro, domani ore 17; Macomer 2.0-Dinamo 2000, domani ore 18; Ichnos Nuoro-Ghilarza, domani ore 18; Shardana Basket-S. Elene, domenica ore 18.

