La notte di martedì ha segnato un traguardo storico per Riccardo Fois. L’allenatore olbiese, oggi assistente di Mike Brown nello staff dei New York Knicks, ha conquistato la Nba Cup, torneo di metà stagione della lega americana. Un successo importante anche per la franchigia newyorkese, che non vinceva un titolo dal 1973. In finale, i Knicks hanno superato i San Antonio Spurs 124-113, grazie alle grandi prove di OG Anunoby e Jalen Brunson.

Cresciuto nella Santa Croce Olbia, Fois ha vinto da giovanissimo lo Scudetto Allievi nel 2002 accanto a Gigi Datome. Successivamente ha scelto di dedicarsi alla carriera da allenatore, passando rapidamente dai primi ruoli nei college americani a posizioni di rilievo nella pallacanestro internazionale. A Gonzaga ha lavorato come director of analytics, contribuendo a una storica Final Four Ncaa, e ha fatto parte dello staff tecnico della Nazionale italiana, confermato anche da Luca Banchi dopo l’esperienza con Pozzecco.

L’approdo in Nba è arrivato con i Phoenix Suns, seguito da una nuova esperienza nel basket universitario con Arizona. Lo scorso anno Fois è tornato in Nba ai Sacramento Kings con Mike Brown, che lo ha voluto accanto anche nella nuova avventura a New York.

